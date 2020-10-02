中秋佳節出遊　臺北區監理所推公共運輸優惠措施

臺北區監理所表示，連假期間實施國5北上宜蘭到頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，以紓解國道5號臺北-宜蘭往返壅塞情形，民眾於尖峰時段搭乘大客車往返該路段，平均約可節省30到40分鐘旅行時間﹔此外 ，臺北區監理所亦協調相關客運業者，視現場乘客侯車狀況加開臺北-宜蘭之疏運班車，旅客可於板橋轉運站、市府轉運站、臺北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站等站搭乘國道客運前往宜蘭。
臺北區監理所指出，宜蘭端提供以既有路線延伸行駛傳統藝術中心(首都客運)景點專車，民眾於首個景點遊玩後，可利用宜蘭在地台灣好行、紅綠線、勁好行等公車銜接至下一景點，或前往轉運站搭乘國道客運班車返回臺北，如本次搭乘臺鐵或國道客運，至宜蘭當地轉乘市區公車或一般公路客運時，可享有轉乘優惠，如使用電子票證轉乘台灣好行路線，可先享有半價優惠，再享轉乘優惠，相關資料請至公路總局、觀光局及宜蘭縣政府查詢。
日前台9線蘇花改通車後，臺北、宜蘭及花蓮地區的民眾，多了國道客運路線直達的選擇，臺北區監理所鼓勵民眾多搭乘2條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」新開闢的直達路線，有別於過去往返北花鐵路一票難求或僅能利用客運轉乘鐵路之迂迴方式，「北花線」國道客運提供民眾另一種舒適又便捷的新選擇，且該路線首度在公路公共運輸的車輛「北花線—回遊號」導入美學設計，從車體外觀到車廂內部都展現不同客運巴士美學，而且除了普通車型以外，還有大復康巴士車型，讓輪椅族也方便搭乘；另外旅客到達花蓮後，亦可利用當地13條公路客運及6條市區客運路線接駁至各景點遊玩。
另外，本次連假疏運結合國道客運及宜蘭(11家)、花蓮(17家)在地租賃車業者，持北花、北宜國道客運票根租車可享優惠( 宜蘭7折起，花蓮65折起)，交通部部長林佳龍額外加碼提出如持有前述客運票根及租車憑證，搭乘國道的票價最高可再減200元(如租機車則減100元)的好禮。