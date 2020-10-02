新北、竹市城市美學交流 林智堅親領侯友宜觀展
記者孫唯容/新北報導
calendar_today2020-10-02 15:20:00
新北市長侯友宜今（2）日受邀參觀2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」，由新竹市長林智堅親自帶領參觀主展館新竹體育館「城市終端機」以及「世界最美的教科書展」，充分顯示出現今趨勢透過「創新設計」思維導入城市脈絡，用設計驅動城市創新與新美學，為市民打造良善生活為各縣市共同目標。
侯友宜表示，新竹市跟新北市都有非常多古蹟群，也有很豐厚文化底蘊，透過設計力、文創力、產業力聚集，足以展現城市軟實力，近期更透過多元的設計顛覆民眾對於老舊城區的想像，如林家花園古蹟以科技結合光雕、用潮念舊生活節帶動府中雙城發展，結合三鷹文創整合計畫在三峽鶯歌地區興建指標性的新北美術館，以及建置中的新北5條美學廊帶，希望藉由各類設計元素與美感融入，翻轉新北城市景觀。侯友宜也說，近年新竹市府透過設計導入公共建設，做很多城市景觀改造工程，而林市長上任這些年，對新竹市的改造大家有目共睹，本次由新竹市主辦的2020台灣設計展，我們一定要來參訪，希望透過與新竹市美學交流，彙集不同城市設計能量，各自發展城市新美學。新北市升格即將屆滿10年，市府全力推動2030願景工程，打造城市新美學，而化不僅是城市的軟實力，更是生活的穿透力，從小培養美學素養更可以提升競爭力，市府目前由文化局整合各局處，推動鶯歌藝術城、府中美學示範基地等計畫，希藉由點、線、面打造城市美學，融入地方特色元素，結合民眾日常生活，創造讓民眾有感的生活新美學，創造屬於新北市的文化風貌。