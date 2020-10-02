川普驚爆確診震驚全球　道瓊期指立跌超過400點

道指期貨隨即開始急瀉，最低一度來到 27197 點，最多跌 494 點或 1.8% ；

標普 500 期指一度跌 48.58 點或 1.44% ，暫報 3319.12 點；那斯達克期指跌 215.63 點或 1.86% ，暫報 11359.12點。

美國國家元首確診一事非同小可，外界擔心不只是競選出問題，萬一川普後續病情不樂觀，恐怕會進一步使美國乃至全球政治、經濟、軍事都出現一段混亂期。