川普驚爆確診震驚全球 道瓊期指立跌超過400點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-02 13:49:13｜update2020-10-02 13:52:08
川普的近身幕僚希克斯（ Hope Hicks ）確診新冠肺炎後，美國總統川普罕見的在推特上宣布，自己與夫人梅蘭妮亞已接受檢測，並開始隔離；稍早他再度發推文聲稱，他們夫妻的檢驗結果都呈現陽性，確定感染，消息一出，美股期指立刻聞訊下跌。
綜合外媒報導，川普確診的消息於台北時間 2 日下午 1 點傳出後，道指期貨隨即開始急瀉，最低一度來到 27197 點，最多跌 494 點或 1.8% ；標普 500 期指一度跌 48.58 點或 1.44% ，暫報 3319.12 點；那斯達克期指跌 215.63 點或 1.86% ，暫報 11359.12點。美國國家元首確診一事非同小可，外界擔心不只是競選出問題，萬一川普後續病情不樂觀，恐怕會進一步使美國乃至全球政治、經濟、軍事都出現一段混亂期。
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