NBA／川普確診 拓荒者一哥馬上發文酸：提醒我戴好口罩
NBA／川普確診 拓荒者一哥馬上發文酸：提醒我戴好口罩
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-02 15:07:11
美國總統川普今(2)日於推特上證實，他和夫人梅蘭妮亞確診2019 新型冠狀病毒（COVID-19），消息震驚全球，一向和NBA不對盤的川普確診後也遭到狂酸，拓荒者一哥C.J. McCollum雖沒指名道姓但馬上就發了推特。
在川普確診後，C.J. McCollum在推特上發文寫下，「這提醒我要繼續戴好口罩。」雖沒直接指明是川普，但大家都心知肚明，還有網友貼出惡搞川普的梗圖支援或酸，「NBA泡泡園區防疫做得比白宮好多了。」先前川普曾語出驚人，宣稱科學家應研究將消毒清潔劑注射至人體，以治療2019 新型冠狀病毒（COVID-19），C.J. McCollum當時就在推特上吐槽，「這世界要變成什麼奇怪模樣了。」如今川普確診他再度發文。
川普稍早在推文宣布，「今晚，第一夫人與我被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性。我們會即刻展開隔離與復原療程。我們會一起度過這個難關！」外界認為前天在美國總統大選辯論會上，和川普唇槍舌戰的拜登，遭感染風險大。
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