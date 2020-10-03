金曲31／典禮看點懶人包　JJ超狂跨界、追思小鬼再掀淚海

魏如萱首接大型典禮主持
繼蕭敬騰後，再度請到歌手接下金曲主持人重任，今年由唱作風格獨特的「娃娃」魏如萱挑樑主持，娃娃不僅有擔任多年電台DJ經驗，本屆還入圍歌后在內等6項大獎，由她來為金曲31典禮作東，可說再適合不過。
田馥甄結合燈光視效演出
「文青女神」田馥甄將出任表演嘉賓，剛忙完4場大型演唱會的她，會帶來結合燈光科技的視覺效果，搭配為此特別挑選、重新編曲的作品，呈現獨一無二的「田式風格」特色表演，對於登上金曲殿堂演出，田馥甄直言：「有點緊張！」
梁靜茹抒情金曲慰人心
梁靜茹睽違15年再登金曲舞台，歷經婚變低潮、疫情衝擊的她，這次將以「自覺與重生」為主題，單獨演繹精心挑選的抒情歌，盼給予大眾繼續往前進的力量，此外，本屆也是她第六度叩關歌后寶座，對此，梁靜茹說：「我也會以入圍者的心情，好好享受這場音樂盛會。」
林俊傑、黃裕翔、蘇子茵跨領域交手
兩屆歌王得主林俊傑（JJ），將攜手金曲演奏家黃裕翔及跨界小提琴家蘇子茵，帶來跨領域的表演，用音樂引領觀眾探討生命與時空的關聯，JJ透露，本次花了很多時間打造別緻的編曲，也與黃裕翔、蘇子茵設計許多巧思，展現不同樂器的獨奏魅力，「希望透過這次演出，見證自己三年來的成長。」
王若琳、瘦子、ØZI、9m88燃炸舞台
今年表演陣容堅強，除了天王、天后登台，準歌后王若琳（Joanna）也將帶來個人風格強烈的表演；本屆「金曲特派員」頑童瘦子（E.SO），將聯手「曜爆甘音樂工作室弦樂團」與管樂團「音樂工人」，揉合饒舌與古典，碰撞出全新視聽覺饗宴。
此外，去年新人獎得主ØZI則與他的代表作《B.O.》搭檔、本屆準新人9m88，帶來傳承意味濃厚又展現絕佳默契的魅力演出；最後還有羅時豐、楊淑喻、羅文裕、舒米恩、葛西瓦、許富凱、馬蘭吟唱隊等老中青三代唱將，帶來融合台語、客語、原住民語歌曲的橋段，完美詮釋本屆金曲獎主題「生命力」所蘊藏的韌性與希望。
追念小鬼等已故音樂人
小鬼（黃鴻升）上月中猝逝，以男團出道的他，發過5張個人專輯、1張迷你專輯及多首單曲，能寫能唱能演，堪稱跨界才子，金曲獎將特別向他，以及「愛河國民歌手」嚴詠能、張學友《吻別》作曲家殷文琦、編曲家項仲為、香港知名製作人黎小田等已故音樂人致意。
台視今下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台（台視主頻）、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台直播或重播盛況；國內網路獨家免費直播及重播為LINE TODAY 、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App和網站，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。（編輯：楊穎軒）