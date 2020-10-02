川普確診！李正皓推演「4大走勢」　網驚：劇本被你看光

川普確診消息曝光後，李正皓在臉書寫下川普確診可能的4大推演，包括：1、與川普同場辯論的拜登也被傳染，川普、拜登兩個老人家比誰命硬；2、以英國首相強森染疫為藍本，中間傳出川普一度傳出病重後抗疫成功復出，塑造強人形象。屆時離美國大選10～15天，川普順勢祭出抗中最後大戲，或許奪島、或許斷交；3、川普遲未康復，選舉活動暫停，川普律師團以此為由申請延後大選時程；4、川普撐不過病情，真的不幸，副總統代理總統，共和黨要求重提候選人、重啟總統選舉。最後總結「無論哪一個狀況，拜登陣營都十分被動。」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的非常佩服皓皓（李正皓），幾乎所有劇本路線都被你看透了」、「如果要比命硬我選川普，拜登令人擔心」、「等於說現在在等大絕招，在快到投票時間，說不定這個有計算好了」、「真的很會」、「2020年到底是什麼年啊」。（編輯：賴詠璿）
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