川普夫婦確診新冠肺炎 高虹安：盼美國全國同心度過挑戰
川普夫婦確診新冠肺炎 高虹安：盼美國全國同心度過挑戰
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-02 15:25:48
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞2日驚傳確診新冠肺炎，消息一出震驚全球，民眾黨立委高虹安在臉書上表示，深切祝福他們兩人早日康復，並祝福美國全國上下可以同心度過這次挑戰，並完成總統大選。
高虹安說，川普夫婦確診消息令各界人士十分震驚，而她也要藉此機會提醒國人，雖然台灣防疫情況良好，但仍然不可掉以輕心，一定要繼續力行隨時戴口罩、勤洗手的兩大防疫法則，關注自己與他人的健康。由於時機近美國總統選舉，高虹安表示，選前31天發生這樣的情況，對美國的憲政體制與政治運作都是挑戰，還是可以看到美國的行政、立法、司法三權分立的民主政治體制，對國家發生緊急狀況時仍有充分的事態處理機制，期待也祝福美國全國上下可以一起同心度過這次挑戰，順利進行並完成總統大選。
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