川普確診！廣告小妹分析「6利多」：嚴重懷疑是計畫之一

1.可合理化他對中國的討厭，讓老子染病老子饒不了你。
2.造勢活動太燒錢，這下可以不用造勢了，還能每天獲得新聞曝光量。媒體追他的病情發展，一定超越拜登又講了哪些廢話。
3.假設他感覺到自己身體不適，照樣辯論哪！用力插話噴口水，反正身體比較差、年紀比較大的那位是.....。
4.如果拜登也中標，他可以甩鍋給拜登。「你傳染給我！不是說戴口罩很有用嗎？還不是得了？」反正誰傳染誰，沒法驗證。
5.拜登這下也必須被隔離。被隔離VS被確診，想也知道誰比較受關注。民主黨養著那麼多媒體有啥用，到頭來還不是要關注我一人？
6.（網友補充）應該是輕症，選舉前就治好。於是能說戰勝病毒，是最偉大強壯的總統。
綜合外媒報導，川普的主治醫師、海軍軍官康利（Sean Conley）在發送給白宮的信件中寫道，川普夫婦二人目前狀況良好，同時也指出，川普在康復後能夠在毫無干擾的情況下，持續履行總統職務，而川普夫婦計畫將於白宮內的住所治療休養，由白宮醫療團隊盡心照護，美方頂尖醫療專家也會提供支援。（編輯：倪浩軒）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。