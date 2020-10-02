川普確診對選情影響為何？美國最新「賭盤勝率」揭曉

而從5月中美國總統大選開跑以來，「Real Clear Politics」就每天更新川普與拜登兩人的賭盤勝率。從圖表可以看出，川普一開始較受賭盤看好，拜登則是後來居上、一度拉開差距，但到8月底又被川普追上。之後拜登維持小幅領先的態勢，直到日前的辯論會加上最新川普確診，兩人的賭盤勝率才再次分道揚鑣，拜登的看好度創新高，川普則是跌到新低。
有網友將相關數據分享到PTT上，引發熱議。網友紛紛在底下留言回覆說，「拜登穩了」、「我就問一句，拜登要怎麼輸」、「川粉：賭盤不可信，造勢暖呼呼」、「賭盤數據比民調還沒參考性」、「可是拜登剛辯論完也可能...」
綜合外媒報導，川普的主治醫師、海軍軍官康利（Sean Conley）在發送給白宮的信件中寫道，川普夫婦二人目前狀況良好，同時也指出，川普在康復後能夠在毫無干擾的情況下，持續履行總統職務，而川普夫婦計畫將於白宮內的住所治療休養，由白宮醫療團隊會盡心照護，美方頂尖醫療專家也會提供支援。（編輯：倪浩軒）
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