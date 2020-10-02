港人在中駐英大使館前焚燒五星旗抗議 中方表達嚴厲譴責
港人在中駐英大使館前焚燒五星旗抗議 中方表達嚴厲譴責
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-02 17:24:58
香港《港區國安法》實施後，許多港人逃往海外，綜合外媒報導，昨（1）日適逢中國十一國慶日，有大批港人赴中駐英國大使館外示威，焚燒五星旗並高舉港獨旗幟，對此，中國駐英大使館也發布聲明，嚴厲譴責港獨份子，並已要求英方迅速展開調查。
綜合外媒報導指出，大約有十幾名流亡在英國的香港人，於昨日中共國慶日時，相約前往中國駐英大使館附近，焚燒五星旗、且高呼「天滅中共」、「光復香港」等獨立宣言並高舉港獨旗幟，表達不滿情緒。而後中駐英大使館也發出聲明嚴厲譴責，直指「十餘名港獨暴徒」惡劣行徑肆意毀損侮辱國旗，褻瀆國家和民族尊嚴，嚴重違反《中華人民共和國國旗法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，嚴重挑戰中國主權和領土完整，並嚴重威脅使館館舍和人員安全。
中駐英大使館表示，此種充分暴露出港獨分子暴力違法的醜惡面目和反中亂港的真實圖謀，倒行逆施絕不會得逞，他們分裂國家、賣國求榮的行徑必將遭到歷史和人民的唾棄。中駐英大使館進一步指出，目前已向英國警方和外交發展部提出嚴正交涉，要求英方迅速開展調查，儘快將肇事者繩之以法。同時也敦促英方切實履行《維也納外交關係公約》規定的東道國政府的責任與義務，維護外交使領館神聖不可侵犯，確保中國使領館館舍與人員的安全與尊嚴。