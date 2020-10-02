NOW辯風向／統神自爆因為小孩 跟老婆有衝突 !?
NOW辯風向／統神自爆因為小孩 跟老婆有衝突 !?
記者胡繼偉/綜合報導
calendar_today2020-10-02 20:00:00
類辯論談話節目《NOW辯風向》30日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第四集，邀請到遊戲實況主具有影響力網紅分別為亞統統神、天菜小姐以及開水小姐，與3位學生針對「贊成18歲可以自主結婚嗎?」展開辯論。
本集節目首次由全KOL大戰學生隊，讓這次學生隊有著不能輸的壓力，本集還有最大亮點，節目第二階段特別請正反統神，帶著大便頭套回答網友問題，網友看到統神，湧入大量留言「好可愛」、「好像日本忍者」、「統神哩五炭吉某」、「18歲就知道不能買房在高壓電塔下」，瞬間讓留言區歪樓。這次統神在QA環節回答許多網友問題，其中一題更自爆「我跟我老婆也是因為小孩有些衝突」，讓主持人宋少卿問統神: 「你跟你老婆快要離婚了是因為小孩」，讓統神一時反應不過來，宋少卿在追問: 「結果到底有沒有要離婚」，統神才回覆說: 「還沒 還沒 尚未」，讓眾人笑翻，阿樂還笑說: 「失言失言」。
經過最後一段網友QA結束，最終支持正方56％，支持反方44％，首次由來賓隊逆轉最終結果，讓反方輸的無話可說，左丹奴更說這是輸給統神的高壓電塔，詳細辯論內容請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube。
《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！