民進黨立委王定宇提案修法 舉五星旗宣傳最高罰5萬
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-02 21:08:07
為了防止中國統戰，民進黨立委王定宇提案修訂《國家安全法》，增訂人民不得為中國、香港、澳門及境外敵對勢力進行有政治目的的宣傳，違者最高處10萬元罰鍰；若是在公共場所懸掛、展示五星旗，最高處5萬元罰鍰。
此草案由王定宇領銜提案，連署立委包括，民進黨立委林宜瑾、何欣純、高嘉瑜、周春米、鍾佳濱、湯蕙禎、陳秀寳、羅美玲、洪申翰、蔡易餘、邱泰源、沈發惠、蘇治芬、羅致政、王美惠、李昆澤、郭國文、吳秉叡、趙天麟、陳素月、許智傑、黃世杰、伍麗華、林俊憲、莊競程、陳亭妃、林楚茵、余天，以及台灣基進立委陳柏惟連署，共30個立委。草案規定，人民不得為中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣的人進行違反國家認同、配合其統戰工作設有政治目的的宣傳行為，違者處1萬以上至10萬元以下罰鍰，沒入宣傳物品；行為依其他法律有較重處罰規定時，則從其規定。草案也規定，若在進行上述涉政治目的的宣傳行為時，在公共場所升降、懸掛、展示、手持、揮舞中港澳、境外敵對勢力或其黨、政、軍代表旗幟、標誌者，將處1萬元以上5萬以下罰鍰，且警察機關並應取締。但經主管機關核准舉辦的會議、活動或依國際條約、慣例為之者，不在此限。