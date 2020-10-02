川普確診各國震盪 美股開盤暴跌 道瓊期指重挫500點
川普確診各國震盪 美股開盤暴跌 道瓊期指重挫500點
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-02 22:06:17
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，震驚全球，政經也受到巨大衝擊，美國股市週五早盤期貨暴跌，道瓊工業指數期貨下跌500點，標普500和納斯達克100期貨也都雙雙下挫。
消息一出，引發各國媒體一片譁然，加上剩下1個月就將舉行美國總統選舉，種種不確定因素將使未來國際局勢發展難以評估，日本電視台NHK分析，川普可能因為確診隔離而面臨一場大潰敗，英國媒體BBC則形容這是今年的十月驚奇、這是驚天動地的發展。此外，川普染疫消息同樣也衝擊歐亞股市跟著下挫。而郵輪及航空等類股依舊受到疫情重創而下挫；蘋果、亞馬遜、微軟、臉書跌幅也達到2%左右，國際油價美國西德州原油期貨大跌超過4%，跌至每桶37美元左右。
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