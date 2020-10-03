台南市佳里區地震　規模3.4

金曲31落幕！女看完驚問「這哪一國」 原因曝光台人狂讚
金曲收視出爐！陳珊妮頒獎奪冠 徐若瑄走紅毯最亮眼
金曲31／常常被誤認是女生 持修：為什麼要為別人改變
梁靜茹6度擦身金曲獎！鄉民曝「2點」神分析：心疼卻合理
奪人生第一座金曲獎！鄧紫棋開嗆「沒有你我還是可以」
川普：別怕新冠病毒 美國隊長「你有最棒醫療團隊」嗆爆
川普籲別怕病毒 美媒酸：總統待遇非凡人能享
川普出院得意洋洋 美防疫專家示警：先別高興太早
川普籲人民出門 拜登斥：去跟痛失親人的家庭說
剛出院就開心狂發片 川普：別害怕病毒啦！我們這麼偉大
辯論陷混戰卻不讓改規則 川普：贏得很輕鬆幹嘛改
切麥或砍發言時間 美選辯論擬改規則防亂鬥
美總統大選首場辯論 拜登批川普表現丟國家的臉
美大選首場辯論 歐洲專家：混亂到幾乎看不下去
川普拜登辯論太脫序？美國人「最新熱搜字」曝光：想逃了
歐陽娜娜登央視後發聲 「一動作」激怒台網：妳人生毀了
衰捲歐陽娜娜風波！林志玲「高EQ神回」被讚翻：無與倫比
名家論壇》李兆立／歐陽娜娜，「我的祖國」是票房毒藥！
接棒娜娜！賴冠霖將登央視國慶晚會：我在中國台灣等你
登央視國慶晚會被罵爆 張韶涵首發聲：做不平凡的事
運動巷仔內／投出人生變化球 曹錦輝復出還有可能嗎？
狂曹再起／曹錦輝、羅國華聯手 打造投手「補習班」
狂曹再起／是否還會挑戰職棒？曹錦輝：很難說
狂曹再起／「浪人」曹錦輝神隱3年 原來秘密在這
狂曹再起／想要丟速球！曹錦輝：你先要能吃苦
泰國設計師推「超叛逆」學校制服 網友：教官看了會暈倒！ | Thai designer launches rebellious uniforms in support of students
古代貴族才吃得到！廣州薑汁撞奶成最夯甜品 | Dotting the Milky Way with Guangzhou’s dairy desserts
老外看台灣／老外瘋傳台北夜景！絕美畫面驚艷網友 | Taipei night scenes win praise from social media users
巨星24年前訪台照被翻出 推特瘋傳惋嘆：太早離世！ | Fans reminisce about Michael Jackson’s visit to Kaohsiung 24 years ago
台灣鈔票最美風景再現！老外嘆：時代的眼淚絕版了｜Foreigner puts short-lived Taiwan banknote in perspective again
Sở Di dân sẽ đảm bảo quyền lợi cho con của lao động di trú được sinh ra tại Đài Loan
失聯移工在臺產子 移民署：兒童權益受保障｜Sở Di dân sẽ đảm bảo quyền lợi cho con của lao động di trú được sinh ra tại Đài Loan
Kết nối và quảng bá văn hóa Việt Nam trên đất Đài
越南國服秀美食閃亮登場 市府：盼傳遞新住民母國文化｜Kết nối và quảng bá văn hóa Việt Nam trên đất Đài
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tân Di dân! 8 ban ngành sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin tiêu dùng đa ngôn ngữ
商辦建案擬有條件引進移工 勞團怒嗆：台灣移工人權的污點 |องค์กรแรงงานโวย เปิดนำเข้าแรงงานข้ามชาติงานก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข สร้างจุดด่างต่อสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ
องค์กรแรงงานโวย เปิดนำเข้าแรงงานข้ามชาติงานก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข สร้างจุดด่างต่อสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ
賺皮肉錢只為養兒！單親越南女無奈下海被逮遭警員同情 | พลีกายแลกเงินเลี้ยงลูก คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวเวียดนามจนใจถูกจับขายบริการทางเพศ
พลีกายแลกเงินเลี้ยงลูก คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวเวียดนามจนใจถูกจับขายบริการทางเพศ
北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 | วิจารณ์แรงงานข้ามชาติชุมนุมกินข้าวดื่มเหล้าสถานีไทเป ชาวเน็ตถามเพียงเพราะเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือ
北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 I Pekerja Migran Berkumpul Minum Alkohol Dan Piknik Di Taipei Main Station Mengundang Perdebatan, Netizen : Perdebatan Heboh Hanya Karena Mereka Orang Asing
根本不是外籍看護虐待阿嬤！當地家暴影片被拿來抹黑越南移工 I Ternyata Bukan Pekerja Migran Yang Menyiksa Nenek! Video KDRT Lokal Dipakai Untuk Memfitnah Pekerja Migran Vietnam
收移工服務費須符合「三條件」 勞動部：違法仲介最重停業1年 I Memungut Biaya Pelayanan Harus Memenuhi Tiga Syarat, Kemenaker : Bagi Agensi Yang Melanggar Akan Dihukum Paling Lama Satu Tahun
商辦建案擬有條件引進移工 勞團怒嗆：台灣移工人權的污點 | Proyek Konstruksi Komersial Mungkin Merekrut Pekerja Migran secara Bersyarat, Kritik Pedas Kelompok Tenaga Kerja: Noda Hak Pekerja Migran Taiwan
賺皮肉錢只為養兒！單親越南女無奈下海被逮遭警員同情 | Cari Uang dengan Jual Diri demi Merawat Anak! Ibu Vietnam tak Berdaya Ditangkap dan Mendapat Prihatin Polisi
肌肉痠痛靠貼布、護具？醫師破除三大「肌少」迷思
高血脂年輕化！平均每五人一人膽固醇超標
飛中國大陸需附檢測陰性報告 指揮中心：檢驗量能沒問題
廈門經商男在陸驗出陽性 一親友出現症狀採檢結果陰性
新增一境外移入 男子自印尼返台確診
影／愛愛時間越久愈好？專家破解六大「Ａ片迷思」
水溝噴藥時經過會傷身？醫拆解「關鍵成分」：不用太焦慮
男性服用安眠藥有損雄風？可能與睪丸酮減少有關
年過40想生恐來不及 趁年輕可先替青春卵子保住生機
產後鬆鬆又漏尿？ 女人遇到「難言之隱」應積極面對
獨／疫情是危機也是轉機！台大院長吳明賢談防疫關鍵
影／光頭癌症少女被罵人妖 勇敢找回自信人生重頭開始
「透視」身體揪出癌細胞 非侵入檢查提升治療精準度
大腸癌易復發可先下手為強 抽血檢驗準確率達9成
對抗腫瘤及惡性體質 適度肌力訓練有助體力恢復
影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃 遠離「情緒性飢餓」
「社交恐懼症」症狀有哪些？內向不代表害怕社交
退休後生活失去重心？ 人生沒有目標認知能力恐退化
患部清潔很重要！ 中醫師：治療溼疹這個步驟是關鍵
小鬼也出席追思會！吳宗憲KID跟他對話 明飛澎湖幫圓夢
再賣限量口罩！萊爾富、全家推醫用口罩預購
租小套房「先求有再求好」？專家曝關鍵：日子不該這樣過
他打開便當驚見內附「神級甜點」！全場讚嘆：第一次看到
丸子團員現身追思會 鬼鬼扮成小鬼模樣跳舞
好想去日本玩？台灣日式鳥居神社景點推薦 偽出國零破綻！
親戚嫁女嫌桌錢貴！竟用「1招」省錢 她愣：還有這招？
「外太空旅遊」話題夯，把不可能變成超現實！
日職／王柏融保送上壘 大田泰示三分砲助火腿逆轉
文/中央社
calendar_today2020-10-03 09:45:18
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？
受疫情影響9個月沒接戲 李國毅報復性拍戲：一拍60集
直播／總統府光雕展演 帶國人迎向曙光
藍委狂讚政績好、可選總統 蘇貞昌冷回：選舉也不會投我
日職／台灣安打製造機！王柏融獲得日媒大讚
房市／台中肉品市場擬轉型 精武站周邊停滯房市動起來
不符產金分離！泰國卜蜂想收購日盛金 金管會不准
12星座主動對你發送的六個「心動訊號」，你接收到了嗎？
台灣怎越來越沒中秋節氣氛？眾曝「真實理由」：太殘酷了
清潔阿姨蹲月台哭！「辛酸原因」曝光 全場嘆：跟著難過
川普確診！葉毓蘭寫「全英文信」酸 他氣翻：想上外媒？
黑豹男主角大腸癌病逝震驚影壇！發生血便恐是大腸癌徵兆？