MLB／庫柏砲轟達比修 新秀火球男助馬林魚完封小熊晉級
MLB／庫柏砲轟達比修 新秀火球男助馬林魚完封小熊晉級
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-03 08:43:41
邁阿密馬林魚今天在國聯外卡戰強勢的以2:0完封芝加哥小熊，先發投手Sixto Sanchez主投5局無失分，Garrett Cooper則是敲出了突破僵局的全壘打，兩人攜手幫助球隊晉級。
小熊日籍王牌達比修有今天表現也相當精采，前6局壓制著對手、沒有讓馬林魚打線越雷池一步，但是第7局投到兩出局後，突然被Cooper掃出左外野的陽春破，之後他也節奏大亂，Matt Joyce和Magneuris Sierra趁勢補上兩支安打、再添1分，馬林魚該局取得2分的重要領先。22歲的Sanchez本季是個人大聯盟生涯的第一個賽季，不過在例行賽招牌的火球就已經讓人印象深刻。今天他在5局的投球中，只讓對手敲出4支安打，同時飆出6次三振，漂亮的完成教練團的任務。
而在他退場之後，馬林魚先後動用4名牛棚投手，他們攜手完成了接下來4局的投球任務，並且只被敲出１支安打，終結者B. Kintzler最終用連3K霸氣關門，也讓球隊進軍到國聯季後賽，將和勇士進行3戰2勝的對決。