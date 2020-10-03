川普確診！葉毓蘭寫「全英文信」酸　他氣翻：想上外媒？

葉毓蘭昨日在臉書寫了全英文公開信，內容提到「很遺憾川普夫婦確診了，邀請他們坐空軍一號來台北，因為這個『中國病毒』在台灣不會存活，所以他們來這裡檢驗會是陰性。請記得台灣可以幫上忙（Taiwan Can Help）」。
這段過程一出立刻引發各界砲轟，而李正皓也指出，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，更遑論對方是「現任」美國總統。「特別用英文撰寫：一邊要川普搭專機來台灣，治療；一邊諷刺任何新冠病毒在台灣都會死亡（隱喻台灣會隱藏疫情），真的好了不起。」
李正皓繼續罵，「想上外媒是嗎？明天妳就會變台灣之恥、國民黨之恥。我保證明天所有主要外媒都會報導一個台灣的國會議員不僅拿美國總統的健康開玩笑，還順帶倒打一耙自己國家的防疫是假的。」李正皓還說，今年四月氣炸鍋事件後，「妳曾經說再犯錯就辭職，妳這次不只犯錯，而且還犯了一個滔天大錯，自己請辭吧」。
文章發出引發爭議後，葉毓蘭也將這則「全英文」公開信刪除，並解釋，「久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普總統可以來台灣得到優良醫療照護的初心。為免造成更多誤解，前文已經撤下。造成大家的關切與誤會，實在抱歉」。（編輯：潘毅）
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