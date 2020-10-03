收假倒數！台9線、蘇花公路車多 公總曝風景區易塞路段
收假倒數！台9線、蘇花公路車多 公總曝風景區易塞路段
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-03 11:27:52｜update2020-10-03 11:27:55
今（ 3 ）日是中秋節連續假期的第 3 天，至上午 8 時止，省道路況大致順暢，公路總局預估今日有部分用路人因提前收假會有車多時段情形，如台 9 線礁溪北上路段及蘇花公路北上路段。
各地觀光風景地區方面，公路總局表示，因短程出遊仍會有車多時段情形，如北部地區台 2 線福隆至瑞濱（東向： 10-19 時，西向： 9-17 時）、萬里至大武崙（東向： 14-20 時，西向： 9-17 時）、關渡至淡水（東向： 14-20 時，西向： 9-17 時）；中部地區台 14 甲線霧社至清境農場雙向 10-15 時，將於壅塞時協請警察於重要路口疏導交通並發布路況資訊，建議今日要前往上述風景區的民眾，避開交通尖峰時間前往。公路總局提醒，民眾返鄉及出遊可多搭乘公共運輸， 89 條國道客運重點疏運路線於 10 月 4 日 24 時前提供平日優惠票價或原票價 85 折優惠，以及 45 條台灣好行客運路線電子票證半價優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），同時也協調業者視人潮機動增班。此外，往返南北部及東部的重要省道路段，昨日交通狀況大致良好，台 9 線蘇花改蘇澳路段南下交通量約 9,687 輛/日，相較 108 年中秋節增加 53% ；台 9 線南迴改路段北上交通量約 6,872 輛/日，相較 108 年中秋節高出 47% 。台 61 線新竹新豐路段南下車流較多，交通量約 33,294 輛/日，相較 108 年中秋節高出 62% 。