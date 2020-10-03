白晝之夜登場 板南線「南港、昆陽往北車」凌晨3時收班
白晝之夜登場 板南線「南港、昆陽往北車」凌晨3時收班
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-03 11:42:11｜update2020-10-03 11:42:14
台北白晝之夜活動今（ 3 ）日晚間登場，台北捷運配合活動舉辦，板南線「南港站及昆陽站」至台北車站，將延長單向營運服務至凌晨 3 時，沿途各站僅可下車出站、不可進站搭車，列車服務班距原則為 20 分鐘，將依人潮狀況調整或機動加開班次。
台北捷運表示， 2020 台北白晝之夜活動地點位於南港站至昆陽站間，旅客可由南港站 1A 聯通道或昆陽站 4 號出口前往，活動計有六大區域，分別是第一區南興公園、第二區忠孝東路 7 段、第三區南港車站 C 棟、第四區北流中心東側、第五區北流建築群、第六區北流西廣場等，能近距離欣賞 21 件視覺裝置、 50 組表演團體作品及多場周邊活動。配合白晝之夜活動舉辦，台北市公共運輸處表示，市區公車及國道客運計 20 線將配合調整行駛動線，並取消停靠 5 個站位，民眾須至鄰近站位候車（國道客運仍維持在南港轉運站上下客）； 4 日凌晨另加開 2 線公車班次，分別為 270 區間車由「凌雲五村—市政府」加開 00:30 、 01:45 計 2 班次； 306 區間車由「舊莊—台北橋」加開 00:00 、 01:00 、 02:00 計 3 班次。此外，活動周邊區域將進行交通管制， YouBike 也將暫停服務， 15 時起市民大道8段(興中路至向陽路)及其橫交路段(含北流旁無名巷(封閉一半)、南港路段2段41巷、興華路、忠孝東路7段265巷、忠孝東路7段325巷)、忠孝東路7段(忠孝東路7段124巷17弄至興中路)東向外側一車道管制至4日上午7時止。另市民大道(昆陽街-向陽路)、市民大道(興中路-南港路一段287巷4弄) 將視人潮情況啟動擴大管制(詳圖2)。