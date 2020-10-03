影／掌中乾坤茆明福大師逝世週年　舉辦「明世界」紀念展

「一人談笑千古事，十指弄出萬軍兵」是掌中戲的寫照，掌中戲俗稱「布袋戲」，彰化縣文化局在彰化藝術館辦理二八水風雲-茆明福的「明世界」紀念特展，今(3)日舉行開幕式，由寶貝二胡和陳治聖小提琴獨奏揭開序幕，彰化縣長王惠美歡迎喜好傳統藝術的朋友一起前來觀賞，讓您一窺明世界的前台與後場。

▲茆明福師傅的兒子茆國聰小秀明世界布袋戲劇碼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲茆明福師傅的兒子茆國聰小秀明世界布袋戲劇碼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

為表達對彰化傳統表演藝術保存者茆明福的追思與懷念，彰化縣文化局特別辦理「二八水風雲-茆明福的『明世界』紀念特展」，王惠美說，本次特展分為五個展區，歡迎鄉把握時間到彰化藝術館看看茆老師過去這段時間以來，對布袋戲的貢獻，此外， 10日下午2點有傳統復古攤位可以讓大家回味過去在廟前廣場擺攤景象，晚上7點則由文化局特別撥經費辦理《茆明福生平劇》公演。

▲這次的展覽，以台灣的民間故事為主，接近台灣的故事來演出，希望大家能喜歡也能不忘本。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲這次的展覽，以台灣的民間故事為主，接近台灣的故事來演出，希望大家能喜歡也能不忘本。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

王惠美表示，明世界是在茆明福大師以及他的兒子茆國聰帶動之下，對於布袋戲的推廣發展有很重要的貢獻，茆明福大師於108年逝世，在他逝世週年，文化局特別策劃茆明福大師的展覽，緬懷大師對布袋戲的貢獻，也希望未來茆國聰老師能深入學校，讓孩童們也能認識布袋戲，

▲二水跑水活動明世界利用布袋戲詮釋先人治水的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲二水跑水活動明世界利用布袋戲詮釋先人治水的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

茆國聰說，他的父親茆明福在呈現演出時，大多是自編自導自演，從來都沒有忘本，這次的展覽，以台灣的民間故事為主，接近台灣的故事來演出，希望大家能喜歡也能不忘本。

文化局長張雀芬指出，茆明福師傅與兒子茆國聰師傅花費一年多的時間做田野調查，為同樣是二水人的陳篡地醫師創作出《二八水風雲錄：陳篡地傳奇》這齣戲，「明世界」以臺灣英雄人物的故事為腳本，以《二八水風雲》系列新興戲目，將施世榜、廖添丁、陳篡地的故事搬上戲台，開創臺灣掌中戲發展的「新視界」。

▲彰化縣長王惠美歡迎喜好傳統藝術的朋友一起前來觀賞，讓您一窺明世界的前台與後場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲彰化縣長王惠美歡迎喜好傳統藝術的朋友一起前來觀賞，讓您一窺明世界的前台與後場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

張雀芬說，另將於10日晚上7點在彰化藝術館廣場舉辦《茆明福生平劇》公演，劇情敘述茆明福的一生，明世界由他一手創立，一直到目前第三代，歡迎民眾來觀賞。