NBA／數據比肩「OK連線」 一眉哥：詹皇是Kobe
NBA／數據比肩「OK連線」 一眉哥：詹皇是Kobe
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-03 13:42:25
湖人雙星「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis今(3)日合砍65分，數據比肩湖人傳奇搭檔「OK連線」，Davis賽後受訪表示，詹皇堪比「黑曼巴」Kobe Bryant，而他是「俠客」Shaquille O'Neal。
James今天繳出全場最高33分9助攻9籃板「準大三元」成績單，而Davis挹注次高的32分14籃板，這也是湖人隊史繼2002年「OK連線」O'Neal和Kobe後，首對總決賽同砍至少30分的組合。此外，根據美國媒體ESPN Stats & Info統計，湖人本季只要詹、眉兩人合繳60分以上，戰績為20勝1負，追平「OK連線」在1999-00賽季締造的歷史紀錄，包含季後賽(至少一起出賽15場)。
多項數據比肩「OK連線」，Davis賽後表示，「我認為James 就等於Kobe，因為他負責掌控球權，而我是O'Neal，因為我們都在低位生存。」
而James則謙虛表示，「我無法相信我們能在這將我和AD拿來跟Kobe和O'Neal相比，這是令人難以置信的事情。」詹、眉今天聯手幫助湖人終場以124:114擊敗熱火，總冠軍系列賽取得2比0領先。