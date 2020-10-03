罷王二階達標　王浩宇：有點累了「我將做出重大決定」

「罷王NEWS」首播超過1萬3千次觀看，主持人強調，站出來罷王，並不是要像王浩宇一樣操作仇恨對立，而是發揮選民權利，站出來為中壢作件對的事，只要不適任的民代做不好，大家都有這個權利站出來罷免。主持人表示目前「大致上」達標了，雖然完成達標基本門檻3萬1千份，不過考量後續送交中選會可能還會再篩選不合格的連署書，因此希望將第二階段的連署書需求數量再往上抓15%，力拚3.6萬至4萬份連署書。
針對罷王行動，王浩宇今(3)日在臉書貼文回應，「有點累了，國民黨動員的罷免連署如果達標後，我將做出一個重要決定」，不少網友留言為王打氣，希望他能「撐住，加油」、「不要喪志」，也有人喊話要王「選立委」、「選桃園市長」。
「不會放棄的。」王浩宇強調，如果放棄了，誰還會半夜監督路平、得罪瀝青廠商、守護路平？如果放棄了，誰會挑戰教育的陋習，挑戰制服、營養午餐利益？如果放棄了，誰會得罪財團，也要守護環保、守護勞工權益？他說，過去五年，中壢改變了很多，有人，想把一個願意挑戰既得利益的人趕走，讓中壢回到五年前的中壢，只有煙火式的建設，只有黑道、利益、坑坑洞洞永遠不平的馬路，跟一成不變的市容。「不會放棄的。我是中壢人，中壢不會回到過去。」