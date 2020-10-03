川普已接受瑞德西韋治療　白宮：總統疲憊但情況無惡化

據《 CNN 》報導，白宮新聞秘書麥肯尼（ Kayleigh McEnany ）台灣時間中午 11 點，在推特上更新總統醫師的聲明，內文寫道今（ 3 ）日和沃爾特里德國家軍事醫療中心、約翰・霍普金斯（ Johns Hopkins University ）大學的專家討論過後，醫師建議川普前往沃爾特里德接受進一步的診斷。今日晚間，令人高興的是川普狀況良好，不需要使用氧氣，和專家討論過後，醫療團隊決定使用瑞德西韋治療，川普已經完成第一次的注射，並且休息了。
《 CNN 》駐白宮首席記者阿寇斯塔（ Jim Acosta ）早前引述匿名官員的消息，稱川普住院首晚看起來非常疲憊，而且有呼吸困難的症狀。隔了一個小時更新，白宮官方表示川普「疲倦」但情況沒有惡化，請大眾不要恐慌，川普正在非常嚴肅的面對局面。白宮正在研擬計畫讓公眾能夠得知川普狀況的新消息。
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