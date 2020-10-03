葉毓蘭邀川普來台檢測惹議 陳時中：不必幸災樂禍或反諷
葉毓蘭邀川普來台檢測惹議 陳時中：不必幸災樂禍或反諷
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-03 16:06:38
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，震驚全球各界，消息一出國民黨立委葉毓蘭便在臉書上以英文發文，暗稱台灣隱瞞疫情引發眾怒，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，幸災樂禍或反諷都大可不必。
葉毓蘭昨日用英文發布一則貼文，針對美國總統川普染疫一事表達遺憾，但隨後卻稱川普可以搭乘專機來台灣做檢測，因為檢驗結果會是陰性，這個「中國病毒」並不會在台存活，文末最後還諷刺地表示「台灣可以幫忙」；然而文章一出，瞬間引發爭議，葉毓蘭也緊急刪文並解釋是英文不夠好，讓大家有所誤解，但仍難平息眾怒。指揮中心指揮官今（3）日出席健保論壇，特地向川普表達慰問之意，同時感嘆病毒是不會認人的，也表示目前許多人也逐漸對疫情防備鬆懈；至於立委葉毓蘭的發文，陳時中則回應與其在臉書的調侃，不管是幸災樂禍或反諷，其實都大可不必。
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