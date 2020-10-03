故宮首創博物館馬拉松 3000多位跑者迎晨曦賞南院之美
故宮首創博物館馬拉松 3000多位跑者迎晨曦賞南院之美
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-03 18:20:00
受新冠肺炎影響而延期的2020故宮南院馬拉松慢跑活動，今(3)日一早6點，終於在南院北側的慶典花園，由故宮博物院副院長黃永泰與法務部次長蔡碧仲鳴槍後，超過3000多位馬拉松愛好者共迎晨曦，場面熱鬧的慢跑在南院美麗園區。
故宮南院去年518博物館日首創「博物館馬拉松」慢跑，讓選手們一起在佔地70公頃的南院優美景觀園區慢跑，並沐浴、悠遊在美麗動人的夕陽景色，讓跑者喜歡、感動而轟動馬拉松界。今年的路跑活動，雖因新冠肺炎疫情而延至中秋節連假期間舉行，南院另類思考的刻意將馬拉松活動改為「早鳥」提案，不只將馬拉松慢跑活動改在清晨舉行，讓跑者在旭日東昇時，迎著晨曦舒適愉悅的領略跟去年不一樣的南院之美；並且特別開放園區提供選手們前一天晚上，就在南院園區內擕家帶眷的搭帳篷夜宿，讓夜裡的南院園區充滿親子家庭歡樂與溫馨。
南院同時也在國人快樂迎接中秋及國慶連假時，辦理亞洲藝術節「蒙古月」展，即日起到11月1日前，南院大廳上就可以看見來自大漠的蒙古包，遊客無需遠赴蒙古，就可以感受濃濃的大漠塞外風情。
南院表示，「蒙古月」展除有動態表演與靜態講座外，在蒙古文化體驗區內，提供蒙古四大部族服飾體驗、傳統童玩羊踝骨彈射、奶茶製作、蒙古包搭建、蒙語體驗、曼陀羅彩繪、吉祥結編織等文化體驗課程，歡迎闔家親身感受不一樣的蒙古文化。