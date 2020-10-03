把握好天氣！周一東北風增強 北部、東北部高溫驟降8度
把握好天氣！周一東北風增強 北部、東北部高溫驟降8度
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-03 16:49:31｜update2020-10-03 16:49:33
中秋連續假期最後一天仍是秋高氣爽的好天氣，但周一起東北風增強，迎風面的北部及東北部轉為濕涼天氣型態，降雨也會比較明顯，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨發生，至於位在關島西北方海面的熱帶擾動是否成颱，氣象局認為變數還很大，是否擾台要再觀察。
氣象局預報員林定宜表示，周日環境吹偏東風，各地大多為多雲到晴，各地高溫可達 31 至 35 度，地溫約 23 至 24 度，西半部日夜溫差較大，迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。林定宜指出，周一起東北風增強，未來一周內北台灣都是濕涼天氣型態，高溫將會下降 7 至 8 度，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區及大台北山區降雨較為明顯，有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。至於位在關島西北方海面的熱帶擾動是否成颱，林定宜說，目前熱帶擾動還在整合中，變數還很大，若太平洋高壓勢力較強，路徑將偏西接近台灣；勢力較弱擇會偏北往日本方向前進，是否擾台要再觀察。