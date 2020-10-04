金曲31／阿爆奪「年度專輯」　抱3大獎成最大贏家

第31屆金曲獎於3日在台北流行音樂中心登場，有許多華語界的天王、天后爭相角逐，其中最後的大獎「年度專輯獎」由阿爆的《kinakaian 母親的舌頭》拿下，阿爆同時成為這次金曲獎的最大贏家，而今年「最佳國語專輯獎」則頒給王若琳的《愛的呼喚》。

阿爆這次金曲總共抱走３項大獎，她邀請爸媽和一起製作專輯的夥伴上台一起享受榮耀的時刻，她感謝那些試著了解原住民的人，坦言雖然原住民是少數族群，但仍希望能透過藝術和天分讓大家看見，阿爆也告訴原住民，不要浪費自己的天賦，並呼籲大家可以聽她的作品來了解、接觸少數人的生活。

王若琳《愛的呼喚》在這競爭激烈的「死亡之組」當中脫穎而出，擊敗了鄧紫棋、許哲珮、陳珊妮、魏如萱和吳青峰多項優秀作品，她表示非常能夠來參加這麼盛大的盛典，同為音樂人的爸爸王治平也在台下拿起手機替王若琳捕捉得獎的模樣，還不禁紅了眼眶。 （編輯：侯家瑜）

▲王若琳奪最佳國語專輯獎。（圖／NOWnews影像中心）