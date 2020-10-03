金曲31得獎名單／阿爆奪3獎　吳青峰、魏如萱封歌王歌后

最佳新人奬由阿妹張惠妹肯定的新秀歌手持修獲得。最佳演唱組合與最佳樂團奬分別由Chick en Chicks《作弊人生》、滅火器獲得。最佳原住民語歌手是盧靜子，阿爆以《kinakaian 母親的舌頭》獲最佳原住民語專輯奬。最佳客語專輯及歌手奬則是米莎《戆仔船》。
第31屆金曲獎得獎名單
年度專輯獎：阿爆（阿仍仍）／kinakaian 母親的舌頭
最佳國語專輯獎：愛的呼喚／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：王若琳）
最佳國語女歌手獎：魏如萱／藏著並不等於遺忘／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
最佳國語男歌手獎：吳青峰／太空人／環球國際唱片股份有限公司
最佳專輯製作人獎：陳珊妮／Juvenile A／何樂音樂有限公司（演唱者：陳珊妮）
最佳單曲製作人獎：謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司（演唱者：謝銘祐）
最佳編曲人獎：KOBUDO 古武道／戰《失物之城》／雪人有限公司（演唱者：許哲珮）
演奏類最佳專輯製作人獎：非／密閉空間／非／密閉空間 《Flow, Gesture, and Spaces》／派樂黛唱片有限公司（演奏者：非／密閉空間）
演奏類最佳作曲人獎：大竹研／Okinawa《Ken》／山下民謠有限公司（演奏者：大竹研）
評審團獎：《摩天動物園》鄧紫棋
年度歌曲獎：Thank You 感謝《kinakaian 母親的舌頭》／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）
最佳作曲人獎：余佩真／昏你 feat.乱彈阿翔（The Wedding feat.Luantan Ascent）《真真（Jen Jen）》／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：余佩真）
最佳作詞人獎：謝銘祐／路《路》／三川娛樂有限公司（演唱者：謝銘祐）
最佳台語專輯獎：裝潢／禾廣娛樂股份有限公司（演唱者：濁水溪公社）
最佳台語女歌手獎：朱海君／朱海君 花開的時 Touch a star／豪聲唱片有限公司
最佳台語男歌手獎：蘇明淵／善良的歹人／紅豆娛樂股份有限公司
最佳演奏錄音專輯獎：鍾興民作品集 Initial Value／果核有限公司（主要錄音人員：李岳松、王家棟／主要混音人員：鍾興民／主要母帶後製人員：Bernie Grundman）
最佳演唱錄音專輯獎：少年 The Younger Me／滾石國際音樂股份有限公司（主要錄音人員：鄧緯聖、洪浚程／主要混音人員：林正忠、王俊傑（小K）／主要母帶後製人員：孫仲舒）
特別貢獻獎：黃瑞豐
最佳裝幀設計獎：何佳興／海光之聲／蘆葦花開音樂藝術文化工作室
最佳音樂錄影帶獎：紅《我肯定在幾百年前就說過愛你》／相知國際股份有限公司（導演：殷振豪）
最佳新人獎：持修
最佳客語專輯獎：戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司（演唱者：米莎）
最佳客語歌手獎：米莎／戆仔船／THE SHIP OF FOOLS／山下民謠有限公司
最佳原住民語專輯獎：kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）
最佳原住民語歌手獎：盧靜子／盧靜子 尋樂／參拾柒度製作有限公司
最佳樂團獎：滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄／火氣音樂股份有限公司
最佳演唱組合獎：Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生／複製貼上音樂製作有限公司