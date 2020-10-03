加利黑心口罩防病毒更勝實名制口罩？指揮中心回應了
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-03 17:18:08｜update2020-10-03 17:18:11
加利科技日前爆出將中國大陸製口罩，混充實名制口罩在台販賣，引發各界批評，不過一名 Youtuber 「台灣星火」昨日發布影片，他將加利口罩與實名制口罩送檢，發現加利口罩細菌過濾效率勝過實名制口罩。對此，中央流行疫情指揮中心今（ 3 ）日回應，其報告的可驗證性無法完全採信。
台灣星火委託財團法人紡織產業綜合研究所，分別檢測加利進口的陸製口罩及一般實名制口罩，發現加利口罩細菌過濾效率皆達 98% 以上，但實名制口罩在 5 次檢測中，效率約 95% 上下，甚至有 2 次出現未滿 95% 的不合格數據。該報告中註明「本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用。」對此，中央流行疫情指揮中心強調，加利公司進口非醫用口罩混充為醫用，並流入市面、交給政府徵用，就是重大違法事件及行為。
指揮中心表示，經查，該 Youtuber 所提送財團法人紡織研究所檢測報告，是以個人名義送驗，其一為有 carry mask 字樣，但看不出產地。另一片有 made in Taiwan 字樣，但看不出是何廠商，且抽驗也未由客觀相關人員共同會辦，其報告的可驗證性無法完全採信。
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