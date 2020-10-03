川普染疫衝擊股市？張忠謀：明年經濟一定會比今年好
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-03 17:18:51｜update2020-10-03 18:38:22
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，連帶衝擊美國股市開盤重挫下跌，台積電創辦人張忠謀今（3）日表示，今年全球經濟普遍受新冠肺炎疫情影響，他認為，明年經濟一定會比今年好，至於美國經濟、股市，則是和美國總統選舉息息相關。
台積電慈善基金會董事長張淑芬在台南美術館舉辦首次個展，張忠謀今日下午與副總統賴清德前往參展，現場媒體詢問如何看待美國總統摻普確診對世界經濟影響？張忠謀樂觀地說，明年經濟一定會比今年好，但美國經濟與股市部分，則是和美國總統大選息息相關。另外，針對是否收到總統蔡英文的邀請，四度代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC），張忠謀則回應目前尚未接獲通知，但媒體追問「假如」邀請他，是否會同意？張忠謀稱不評論、不回答假如的問題。今年亞太經濟合作會議（APEC）受到新冠肺炎疫情影響，主辦國馬來西亞將首度以視訊方式舉行，時間訂於11月30日至12月4日登場，外交部稱將不放棄爭取讓總統蔡英文出席視訊親自與會，但若不成，張忠謀仍是理想人選，總統府發言人張惇涵則表示，一旦人選確定，屆時府方就會對外報告說明，也請各界無須臆測。