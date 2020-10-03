白嘉莉「另一個春天」創作展開幕 新竹縣美術館「爆棚」
白嘉莉「另一個春天」創作展開幕 新竹縣美術館「爆棚」
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-03 19:30:00
白嘉莉「另一個春天」創作展，今(3)日在新竹縣文化局美術館正式開幕，展出水墨、水彩、壓克力、油彩、版畫、青花瓷器及貝瓷等作品到10月18日﹔縣長楊文科特別致贈新竹縣優秀藝術家陳永欽老師版畫作品「瑞鼠報喜」，給生肖鼠的白嘉莉，並預告她將參加新竹縣的雙十國慶升旗典禮，白嘉莉則回贈自己創作的「紅福美滿」版畫。
前總統馬英九夫人周美菁、前台中市長胡志強、前台北縣長周錫偉等人也共襄盛舉，爭睹最美麗主持人藝術丰彩的民眾炒熱現場氣氛，爭相排隊請白嘉莉簽書並要和這位巨星藝術家合影，文化局美術館首度出現爆棚的熱絡景象。白嘉莉表示，她於民國66年嫁到印尼，母親勉勵她要充實自己，她從臨摹張大千的畫開啟長達30幾年的繪畫世界，並受吳冠中、丁紹光等藝術大師的指導，在世界旅行的過程中也不忘向當地藝術前輩交換心得，這次疫情留在台灣，她也結識很多本地有名的藝術家，並學習到新的娟印版畫，這次有展出。她說，過去作品常捐作慈善，並透露畫展開幕日期有特別意涵，因為另一半於2年前的10月3日離開人士。
楊文科邀請全國民眾到新竹縣文化局欣賞白嘉莉創作展，展出期間，她每周末下午3點將到美術館舉辦簽書會，民眾可看到最美麗主持人的巨星風采！文化局表示、白嘉莉「另一個春天」創作展除了可看到40多年來在藝術創作的178件作品外，也展出白嘉莉昔日精彩懷舊照片資料，另外，現場也可預購白嘉莉《回眸》自傳、《另一個春天》畫冊、2021月曆等、可讓粉絲重溫這位 1970 年代巨星的翩翩風采與優雅內涵。