溪湖鎮公所表揚模範夫妻　銀髮長輩重溫新婚情

彰化縣溪湖鎮公所今（3）日表揚模範夫妻，其中4對結婚滿60年的老夫妻，穿上婚紗禮服接受祝福，連同陪伴前來的兒孫，坐滿溪湖國小禮堂，也拍全家福

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鎮長黃瑞珠說，夫妻來自不同家庭，要走那麼長的路，一起經歷酸甜苦辣，真的很不容易，她祝福天下夫妻都能幸福，家庭美滿。

▲溪湖鎮長黃瑞珠獻花給鑽石婚夫婦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲溪湖鎮長黃瑞珠獻花給鑽石婚夫婦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

溪湖鎮公所特別利用中秋連假，民眾返家團圓的機會，讓結縭50年以上的銀髮長輩再次重溫新婚情，提前過一個不一樣的重陽節，活動開場是由6對鎮立幼兒園小朋友分別騎腳踏車及擔任可愛小花童灑花帶領下，共有4對鑽石婚長輩穿著白紗禮服步入會場，現場浪漫氣氛爆升，家屬參與情況熱烈，座無虛席。

▲溪湖鎮公所特別利用中秋連假，民眾返家團圓的機會，讓結縭50年以上的銀髮長輩再次重溫新婚情，提前過一個不一樣的重陽節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲溪湖鎮公所特別利用中秋連假，民眾返家團圓的機會，讓結縭50年以上的銀髮長輩再次重溫新婚情，提前過一個不一樣的重陽節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

白金婚夫婦清一色憑媒妁之言結婚，湳底里白金婚夫妻93歲陳環、94歲陳王盛婚後合力種葡萄養家；「結為尪某，嘸想那麼多啦，憨憨過。」陳王盛笑著說，上有公婆，下有子女，養家都來不及，不會多想

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陳環表示，夫妻哪有不拌嘴幾句，事情過了就好。

▲可愛小花童灑花帶領下，共有4對鑽石婚長輩穿著白紗禮服步入會場，現場浪漫氣氛爆升。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲可愛小花童灑花帶領下，共有4對鑽石婚長輩穿著白紗禮服步入會場，現場浪漫氣氛爆升。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

黃瑞珠表示，許多婚齡50年以上的長輩結婚時是沒穿過西式白紗禮服，連對方的面都沒見過就這樣廝守相伴過一生，對現在離婚率持續上升的社會來說異發難能可貴，所以公所這次是以幫長者再辦一次婚禮的歡喜心情去圓長者未竟的夢，看到穿上白紗的多位女性長輩面露害羞卻又幸福的臉，覺得活動辦得很有意義。

鑽石婚86歲陳榮、83歲章阿蠟也是媒妁之言結為夫婦，陳榮是美髮師，章阿蠟在家務農，合力拉拔大4名子女。章阿蠟說，夫妻之間若有意見不合，她無論怎麼不開心，都會想到一旦夫妻離異，很難面對公婆和處理孩子等問題，身為人媳人妻人母，要為家庭大局著想。

▲黃瑞珠表示，許多婚齡50年以上的長輩結婚時是沒穿過西式白紗禮服，連對方的面都沒見過就這樣廝守相伴過一生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲黃瑞珠表示，許多婚齡50年以上的長輩結婚時是沒穿過西式白紗禮服，連對方的面都沒見過就這樣廝守相伴過一生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

說起經營婚姻秘訣，老夫老妻都說，一切平淡就好，「冤家嘛係有，難免的，代誌過了就好。」金婚夫婦說著、笑著，攜手互看對方，幸福在笑容中漾開。