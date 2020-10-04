美前5大市值企業投資台灣！謝金河：今年經濟一定非-4％

新冠肺炎疫情蔓延全球，加上美國與中國關係緊張，呈現對峙狀態，

國際貨幣基金組織

（IMF）

印度裔的首席經濟學家高萍娜

（Gita Gopinath）

對台灣今年（2020）的經濟成長率估「負4％」

，對此，財信傳媒董事長謝金河認為「絕不可能」。

「今年台灣經濟一定不會是負4％！」謝金河指出，2020年已經過了四分之三，也就是三個季度，接下來各國將陸續公布第三季經濟成長率，各國經濟在疫情衝擊下，好壞會更加見真章。最近元大寶華也加入調高經濟預測的行列，原本是下調至1.5％，現在調升到1.63％，梁國源也説新台幣28元將成常態。梁院長是基本功十分紥實的經濟學家，他的預測十分值得重視。

謝金河表示，2020年肺炎疫情及美中角力，可能貫穿全年，在疫情最風聲鶴唳的時候，國際貨幣基金組織印度裔的首席經濟學家高萍娜對台灣的今年經濟成長率估負4%，他認為「絕不可能」，他的看法約在1.5到2%之間，這是4月的事。那時候，國內所有經濟預測機構紛紛調降今年預測值，但他還是樂觀的。進入下半年，台灣疫情緩和，內需消費逐漸恢復，最顯著的是，過去國人一年出國逾1700萬人次，拿到國外旅遊消費的金額逾8000億元，今年受迫困在台灣，這些花在國外的錢，轉化成內需消費，這對下半年經濟成長率是有正面貢獻的！

因此，謝金河預估，下半年3Q及4Q的經濟成長率不會太差，「我看台經院，元大寶華都落在這個區間內。今年兩岸僵局愈來愈險峻，像馬前總統，蘇起頻頻恐嚇國人，中國軍機頻頻飛越海峽中線，但另一邊，美國前5大市值企業頻頻加碼投資台灣，台灣的角色變得敏感，重要！台灣經濟的底藴也比大家想像的深，今年台灣經濟的表現值得期待！」（編輯：許苡晴）