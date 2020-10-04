國五現收假車潮 觀光風景區交通地雷時段一次看
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-04 11:47:10｜update2020-10-04 11:47:50
今（4）日為中秋節連續假期的第4天，至上午8時止，省道路況大致順暢，但公路總局預估今日午後會有收假車潮湧現，截止上午11點30分，國道五號南下、北上路段均湧現車潮，尤其是頭城-坪林行控北向路段車速僅每小時38公里，另外由於收假天氣晴朗，各地觀光風景地區仍會有車多時段情形，公路總局也公布交通尖峰時段預估，提供駕駛人參考。
高公局預判上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭-坪林等路段，而截至上午11點30分，國道五號頭城-坪林行控北向路段已出現返鄉車潮，平均車速每小時38公里，石碇-坪林行控南、北向路段也出現車潮。而五堵-大華系統北向路段也呈現車多，適逢連續假期最後一天且天氣晴朗，各地觀光風景地區仍會有車多時段情形，包含北部地區台2線福隆至瑞濱，東向從10至19時，西向9至17時、萬里至大武崙東向14至20時，西向9至17時、關渡至淡水東向14至20時，西向9至17時、台3線及台7線大溪至慈湖南向9至15時，北向9至19時，公路總局已協請警察機關於重要路口疏導交通並發布路況資訊，建議要前往上述風景區的民眾，避開交通尖峰時間前往。南部路段，預估台1線水底寮至楓港北向15至21時出現車多情形，於壅塞時段規劃替代路線，並協調屏東縣政府警察局取締違規停車及規劃警力疏導路口交通，於重要路口維持警力控燈。收假旅次部分，往返南北部及東部的重要省道路段，如台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、台9線蘇花改及台9線南迴改等，從今天早上9點起收假車潮將逐漸增加，預估12時至20時為交通量尖峰期，晚間車潮才會逐漸緩解。