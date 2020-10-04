川普確診超震撼？唐綺陽爆：還有更多「超越想像的變化」

2020年已過完四分之三，目前甫進10月，美國總統川普及其夫人近日傳出確診新冠肺炎，消息震撼全球，令人跌破眼鏡。而對於這個變數，星座專家唐綺陽表示，完全衝著「影響世界未來」而來，使一切評估的準則全亂了，他透露，這就是「開創T三角」的威力，而現在才只是10月上旬而已...還會有更多「超越想像的變化」發生。

唐綺陽分析，當「變數已投下、抓馬大幕已開啟」，接下來，還會有更多「超越想像的變化」繼續發生，畢竟這星象的作用就是來讓世界「步向下一個全新樣貌」，所以一定要「先破壞」，且破壞得快狠準，舊世界、舊規律逐步崩塌，世人也必須認清「再無模糊地帶」，抉擇的時刻，選邊、割捨、重新開始都是必須。

▲美國總統川普及其夫人日前確診新冠肺炎，震撼全球！（圖／美聯社／達志影像）

▲美國總統川普及其夫人近日確診新冠肺炎，對此，星座專家唐綺陽分析，現在才只是10月上旬而已...還會有更多「超越想像的變化」發生。（圖／翻攝自youtube影片）

唐綺陽指出，上周的嚴峻來自冥王順行的「新時局」啟動，以及火星與魔羯星群的一路碾壓，而10月9日至11日（五、六、日）又逢月亮就位巨蟹，星象將進入「大十字」，可能因「難協調、沒安全感、ㄘㄟˋ心而鬧掰，或家國受威脅而情緒洶湧、衝動行事，或引爆衝突、做出切割等。」





唐綺陽也提到，本周水星停滯天蠍，就是沒要放過我們的意思，只有面對恐懼才能超越它，她並呼籲大家，走出舒適圈。不過，唐綺陽強調，雖然緊張動盪，但也不用太多慮，畢竟今年也不是按牌理出牌的一年，上天正打著我們看不懂的牌局，秉持著「一切都是最好的安排」，就能關關來襲關關過！她直言「反正憂心也無用，不如抱著觀察的心情觀看事情演變吧！」並預估到年底前還會有很多不可知的事發生。（編輯：許苡晴）