陳其邁賀滅火器獲獎「等你回來」 楊大正秒回：愛你
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-04 13:42:17｜update2020-10-04 16:50:27
「滅火器Fire EX」樂團在昨（3）日晚間頒獎的第31屆金曲獎榮獲「最佳樂團獎」，高雄市長陳其邁隨後就在臉書發文「滅火器，我愛你」，恭喜成軍20年的滅火器獲得金曲獎最佳樂團獎，他也Line主唱楊大正表示恭喜，楊大正也回答「愛你」，陳其邁再回「等你回來」。
高雄市長陳其邁和滅火器主唱楊大正有著好交情，在陳其邁參選期間也曾和立委林昶佐一同參觀大港橋，三人一起討論大港開場復辦的想法，因此陳其邁一知道滅火器或得金曲獎最佳樂團獎，趕緊發文、傳訊道賀。陳其邁指出，這是滅火器最佳的生日禮物，獲得最佳樂團實至名歸，他們終於能向16歲的自己抬頭挺胸，也是給他們最大的一個肯定，他們不僅是高雄之光，而且常常描寫很多台灣人，以及人生的過程、本土的熱愛，這些歌曲都非常觸動人心，尤其他已經準備要回高雄，特別歡迎他們能夠回到自己的故鄉。
陳其邁說，他一直很喜歡滅火器的《長途夜車》，其中歌詞「是當初，離開那個下午，走你的路，走你的路，你對我說，但是你要將回來的路放在心中我等你成功，時間是六點半，到站的長途夜車，下車的現在，我是回來的人」。陳其邁也表示，楊大正曾跟他說過，這首歌是在他從台北回到高雄，又要再去台北的時候，在車上描寫他自己的一些心情故事寫出來的，在今年六月有跟滅火器有一次比較深入的聊天，聊到很多創作靈感來源都是跟高雄有關，自己也跟他們說「我等他成功」，如今他們真的回到家鄉，實現理想終極地點就在故鄉。