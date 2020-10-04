與蔡壁如同場活動卻互動少 柯文哲冷回：不曉得她會來
與蔡壁如同場活動卻互動少 柯文哲冷回：不曉得她會來
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-04 13:45:30
台北市長柯文哲今天（4日）上午，參與「世界動物日」活動。而過去曾擔任其市府顧問的民眾黨不分區立委蔡壁如，也到場參與活動。兩人最近鮮少同台，而且今日難得同台，互動也相對冷淡。外界也好奇兩人感情是否生變？面對媒體詢問時，柯文哲僅低調表示「她要出席我怎麼會曉得？」。
柯文哲上午參與2020台北世界動物日活動，除了柯文哲參與活動外，民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委高嘉瑜，以及台北市議員徐巧芯、楊靜宇等人都到場與會。而柯蔡兩人自從蔡壁如進入立法院後，傳出兩人關係因此生變，而兩人今天難得在活動中同台，互動也相對較少，對此柯文哲也僅坦言「她跟何承翰是好朋友，但她要出席我怎麼會曉得？」。對此蔡壁如接受媒體訪問時，則表示與柯文哲在許多公開場合都會見面，但私底下因為很忙所以比較少遇到。蔡壁如也強調，在台大醫院時也時常被誤會吵架，但兩人的互動就是這樣，個案檢討通常都會比較激辯，只是都有自己的想法表達出來，在政治場合就會被外界認定是在爭論，但其實不會，畢竟一起工作20年了。