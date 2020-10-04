影／秘境報你知　芙蓉菊灰白美景宛如北國雪地

中秋連假各地景點湧現遊客，彰化縣田尾鄉一處芙蓉草祕境，近日因許多網美部落客打卡而爆紅，吸引許多民眾爭相朝聖，芙蓉草有著圓潤外型，灰白色的葉子，整片白矇矇一片好似白雪，相當美麗。

▲最近有許多民眾再臉書、IG打卡，彰化田尾竟然下起大雪，原來是田尾一處芙蓉草祕境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

× ▲最近有許多民眾再臉書、IG打卡，彰化田尾竟然下起大雪，原來是田尾一處芙蓉草祕境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

最近有許多民眾再臉書、IG打卡，彰化田尾竟然下起大雪，原來是田尾一處芙蓉草祕境，整片近800百坪的土地，擺滿灰白色的芙蓉草，讓人彷彿置身在雪地裡一般，非常浪漫，現場民眾驚呼，「好像漫步在雪地裡一樣」。

田尾鄉花農江建華經營芙蓉菊花田20多年，如今拜網路之賜「一夕暴紅」，它圓滾滾的外型，彷如銀白色的波波草，在陽光的照射下，走進芙蓉菊培育場，彷彿走進電影《異形》裡的孵化場，這裡也成為連假田尾公路花園最夯的新興景點。

▲田尾鄉一處芙蓉草祕境，近日因許多網美部落客打卡而爆紅，吸引許多民眾爭相朝聖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

× ▲田尾鄉一處芙蓉草祕境，近日因許多網美部落客打卡而爆紅，吸引許多民眾爭相朝聖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

江建華表示，「芙蓉菊」屬於觀賞草，每年會開一次花，大約在過年前後，現場這批芙蓉菊是特別留下開放民眾參觀，中秋連假這波人潮確實很多，因為芙蓉草較為脆弱，只要不小心碰撞造成擠壓、就會變形甚至斷肢，所以提醒大家要特別小心。

江建華指出，芙蓉菊自然生長就是會變成這種圓潤形狀，並非刻意修剪，開花期會開出黃花，整個灰白色的芙蓉菊會變成黃色，而要長到現場這種60*60cm大小的，至少要2年時間。

田尾鄉農會代理總幹事吳政憲說，芙蓉園的芙蓉又稱為芙蓉菊，葉片銀白似雪，別名雪艾、香艾、蘄艾，台灣民間相傳芙蓉草有避邪作用，端午節和艾草等植物綁在一起掛門口，有些體質敏感者弔喪也會佩戴，平常曬乾可作為洗浴淨身之用。