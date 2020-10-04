入秋流感不容輕忽！公費疫苗10／5起開打
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-04 16:16:09｜update2020-10-04 16:18:01
公費流感疫苗即將在明（5）日起開打，只要是幼兒、6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、孕婦、50歲以上成人、高風險慢性病人等接可以在合約院所或衛生所施打，連總統蔡英文也在臉書上發文提醒國人。
公費流感疫苗即將開打，疾管署表示，今年民眾因為肺炎疫情防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍。為節省等候排隊的時間，鼓勵民眾於10月5日開打後，可先向合約院所預約獲可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，合約院所名單則可透過疾病管制署流感防治一網通、疾管家或1922防疫專線查詢。疾管署指出，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等，除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件即可前往合約院所接種。蔡英文也在臉書上發文提醒國人，「今年公費疫苗與自費疫苗都是『四價疫苗』，保護更周全。家裡如果有家人符合公費施打族群，別忘了去合約院所或衛生所施打公費流感疫苗，也鼓勵先透過電話預約接種。」