2020金馬獎貴賓專屬禮品　埔鹽大有社區金碳稻入選

今年2020 第57屆金馬獎11月21日將國父紀念館舉行，主辦單位評選伴手禮，彰化縣埔鹽鄉大有社區的金碳稻禮盒榮獲金馬57貴賓專屬禮品，該禮盒經SGS檢驗426項農藥零檢出，以完全無農藥、無化肥，自然農法耕作，也榮獲彰化縣有機米冠軍，地方農民與有榮焉。

▲大有社區的稻米無農藥、無化肥，天然栽種，加上成熟的烘穀等技術，生產「金碳稻」口感特別香Ｑ。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

× ▲大有社區的稻米無農藥、無化肥，天然栽種，加上成熟的烘穀等技術，生產「金碳稻」口感特別香Ｑ。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

大有社區理事長吳素秋表示，從事有機米的製作，是因為社區自95年成立老人社區照顧關懷據點及兒少課後照顧服務，希望在社區共餐時的老人及兒童能吃到健康有機的米，才開始種米，在因緣際會之下接觸到有機栽種，除了秉持環境永續理念，也將所得回饋予社區從事社會福利工作。

彰化縣政府社會處處長王蘭心表示，吳素秋理事長長期從事社區發展工作，也接受彰化縣政府聘請為彰化縣社區輔導委員，並以長者為師的理念，與彰化縣政府合作輔導彰化縣社區發展協會共同發展新的長者照顧模式，目前已有18社區接受其協助，希望能將社區共好，長者照顧推動到提昇到另一個境界。

▲大有社區的稻米無農藥也榮獲彰化縣有機米冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

× ▲大有社區的稻米無農藥也榮獲彰化縣有機米冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

吳素秋說，社區2006年成立老人社區照顧關懷據點及兒少課後照顧服務，希望社區老幼都能吃到有機米促進健康，社區民眾供應自行栽種的稻米，並在2010年參加低碳社區評鑑，得到環球科大教授張子見指導，建置生物碳爐，以不透氣的方式悶燒社區收集的枯枝落葉，製成「生物碳」，作為稻米肥料，並放養鴨子到田間吃蟲。

▲大有社區金碳稻得到環球科大教授張子見指導，建置生物碳爐，以不透氣的方式悶燒社區收集的枯枝落葉，製成「生物碳」作為稻米肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

× ▲大有社區金碳稻得到環球科大教授張子見指導，建置生物碳爐，以不透氣的方式悶燒社區收集的枯枝落葉，製成「生物碳」作為稻米肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.04）

王蘭心說，大有社區的稻米無農藥、無化肥，天然栽種，加上成熟的烘穀等技術，生產「金碳稻」經過SGS檢驗426項農藥零檢出，口感特別香Ｑ，得到彰化縣有機米冠軍，金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，縣政府同感光榮。