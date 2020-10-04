體驗水上休閒運動　高雄市海洋局推一日遊艇生活圈

高雄市政府海洋局局長黃登福表示，為響應支持行政院「向海致敬」政策中「型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」的目標，乃推出1日遊艇生活圈活動，由海洋委員會經費補助，主要希望透過辦理串聯南台灣遊艇碼頭之遊艇休閒活動，讓民眾對遊艇休閒及水上活動更加親近。
黃登福指出，此次的1日遊艇生活圈活動，由高雄在地遊艇業者─嘉信遊艇公司安排旗下2艘旗艦級遊艇「維多利亞76」與「伊莉莎白66」，由高雄港出發，抵達小琉球白沙港短暫停泊，再至附近海域定錨，進行水上休閒活動體驗，由專業教練帶領民眾進行立式划槳(SUP)、獨木舟，以及浮潛等水上活動，讓參與民眾瞭解遊艇休閒，原來是可以這麼有趣。
黃登福並指出，高雄市為海洋港灣城市，全台一半以上之遊艇製造廠均設址在高雄市，可見高雄是遊艇產業的重要基地，此外高雄環境氣候宜人、港口條件優越、交通方便、觀光資源豐富，是台灣遊艇母港的最佳選擇，而在積極推動漁港多元使用，發展觀光特色方面，高雄市區內就有很多港口，如梓官、彌陀、永安、興達港及中芸漁港等，均值得靠泊與上岸遊憩，民眾可安排一日航線，涵蓋台南與屏東，配合高鐵、高捷，以及輕軌等方式，編織出南台灣極富海味與人氣的特色遊程。
黃登福進一步指出，高雄市近來陸續規劃評估適合在市區興建遊艇碼頭的潛在場域，未來再搭配開放各臨海景點與建置完善錨泊點，預期將可帶動與推廣南台灣遊艇休憩風潮、鼓勵民眾走進海洋，讓海洋文化成為台灣文化的一部份。