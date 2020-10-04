新北登革熱群聚 三峽五寮再添一例累積39例
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-04 19:46:24
新北登革熱群聚感染又增加1例本土病例，患者依舊是住在五寮里的77歲女性，於潛伏期間曾至五寮筍園工作，目前這起群聚感染已經有39人感染(含桃園市5例)。市長侯友宜表示，已經設了13個管制站封鎖筍園，這段時間千萬不要去筍園工作或參觀。
新出現的患者9月26日出現關節痛和骨頭痛症狀，10月1日就醫後通報，經檢驗確診，新北衛生局已完成個案住家內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並持續加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。新北衛生局持續對五寮社區及具該區域活動史接觸者持續擴大疫調與採檢，迄今已採檢554人，尚有34人檢驗中，本起群聚共計39人(含桃園市5例)。
侯友宜表示，目前登革熱的感染都是新北市主動從五寮里主動篩檢出來，已經篩檢出來30多例都已經康復，只有1人還在住院觀察中，目前設了13個管制站將筍園封鎖起來，不希望再有孳生源從五寮里擴散，整個狀況都在掌控當中。侯友宜也提醒民眾，大雨過後容易孳生病媒蚊，所以巡、倒、清、刷都要做到，如果身體上有發燒、有痠痛，一定要趕快通報，衛生局會篩檢，繼續地管控整個疫情，希望民眾這段時間絕對不要到五寮里工作或參觀。