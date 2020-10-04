拜登支持度仍領先　民調：逾6成認為川普應謹慎避免感染

過去幾週，拜登大約領先川普 8 至 9 個百分點，《路透社》指出，這微小的增幅仍在民意調查的 5 %誤差範圍內，且 2016 年大選約只有 61% 的選民實際參與投票。
民調結果看來，大部分的美國人還是對疫情感到擔憂，65% 的受訪者認同「川普如果更加謹慎的對待新型冠狀病毒，他可能不會被感染」，黨派認同分佈上，這 65% 包含 9 成登記為民主黨的人、5 成登記為共和黨的人。此外，67% 的美國人支持縮減總統競選活動以確保所有人的健康，59% 的人認為總統辯論應該延後至川普康復再舉行。
對於川普是否坦承新冠肺炎疫情的嚴重性，只有 34% 的受訪者認為川普說了實話，55% 的人認為川普沒有告訴大眾實情，11% 的人表示不確定。對於川普的防疫表現，57% 的人不認同川普的對策，較上週微幅增加 3 個百分點。
《路透社》分析，拜登與川普拉開些微差距，可能是因為川普過去長期淡化疫情，在 9 月 29 日的辯論會上批評拜登配戴口罩。結果，川普和其他重要的共和黨人士幾天後確診感染，而對手拜登，雖然在辯論會時相隔不遠，但篩檢報告呈陰性。目前還不清楚川普的病情是否會影響 10 月 15 的辯論會，但副總統彭斯（ Mike Pence ）和拜登競選副手賀錦麗（ Kamala Harris ）的辯論將於週四（ 7 ）預計如期舉行。
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