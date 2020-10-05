專訪／為《臺灣三部曲》猛掉頭髮！魏德聖哀號沒算到這個

提到這個預計耗資45億的大製作，魏德聖導演似乎有千言萬語，想要講給每一個生長在台灣的人聽，但期間遭遇的困難和冷嘲熱諷沒有少過，「我這3年一直在這邊鑽來鑽去，就算情緒反彈，一覺醒來會告訴自己要沉澱，感覺昨天的想法很負面，就想辦法去解決問題，有時候不是一天就想清楚的，甚至要遭受嚴重打擊才覺醒，至於最大的打擊，很多啦講不完，很難說哪一件事情是最大打擊，一路走來每一關都很難過，從人事、投資、跟政府機關協調土地政策、到跟許多人溝通都有。」
魏導甚至因此白了頭，更讓他心驚膽跳的是，最近居然還開始猛掉頭髮！原來導演也是很在意外表的，甚至透露自己會染髮，因為白頭髮很多會感覺比較老，希望能夠看起來年輕一點，如今卻慘到頻頻掉頭髮，他自嘲說：「所以我現在很緊張，因為最近一直在掉，我人生沒有規劃到沒有頭髮這件事情，我有計算到有白頭髮，但沒有計算到沒有頭髮！」可見加諸在導演身上的壓力，真是非同小可。
更別提有人認為他拍攝《臺灣三部曲》，是想以「台灣人的電影」來情緒勒索大家，好讓募資順利了，魏導說：「我知道有很多人質疑，說我情緒勒索，但真的不是那個意思，這是我們想要完成的一個心願，這個心願其實真的可以訴諸到整個台灣都可以參與其中，我們並不是要情緒勒索誰，因為這個東西老實講，也是一個贊助行為，你沒有意願就不要參加，我也不會把你的名字公布出來，這個有什麼好情緒勒索的，你可以選擇要不要被我勒索？如果你說這是情緒勒索，你也可以不要被我勒索，這是大家甘願的啊，而且我們也會交換一些有價值的紀念品給大家。」
幸好，《臺灣三部曲》目前已集資到9千多萬（募資網站按此），即將完成第一階段搭景的募集資金，（募資四階段：搭景、拍攝、後製、發行），讓魏導可以暫時安心，把電影的幾個主場景努力搭設出來，為明年8月開拍做好準備，這也讓導演沒有之前那麼徬徨，覺得什麼都很糟糕，講什麼大家都不信，講什麼好像都不對。
而這個沒人敢拍的《臺灣三部曲》，在魏德聖導演的統籌計劃下，目前正一步步邁開大步，向著他夢想的方向前進，這時又傳出這將是導演的最後一部作品？魏導笑笑說：「應該是說我不會再冒險了，不代表我不會再拍片了，我不會再無論如何、不管用什麼代價都要把它做出來，不會再有這種東西了，將來還有資源還有機會就拍，沒有就算了，或者是說有機會卻沒體力了、沒腦力了、也沒有慾望了，就分配給不同的人去做，變成是一個監製的角色，遊山玩水告訴對方，這個要拍這個不要拍，所以《臺灣三部曲》就是我一個最重要、最大的夢想！」
魏導也希望，這個作品不只是電影，而是可以用電影來帶動藝文產業，用藝文產業帶起整個台灣的人文教育體驗，讓台灣人文教育這一塊走進世界，而不是單純只用一些經濟外交、金錢外交，他說：「我現在好像在做一件國家的事，我的意思是說用文化去進入世界，不要只想用政治或經濟進入世界，我覺得可以用藝文來帶動經濟產業，未來也希望有像韓流那樣的超級『台風』出現。」