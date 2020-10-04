質疑食藥署輕罰杏輝　林淑芬：縱放黑心藥廠

食藥署日前公布「嚴重違反GMP」藥商名單，其中包含知名藥廠杏輝藥品公司，食藥署稱已對廠商開罰新台幣3萬到200萬元罰鍰，並要求限期改善。對此，民進黨立委林淑芬今（4）天痛批，藥廠違反藥事法製作「劣藥」可罰6萬至5000萬罰鍰，食藥署卻僅用違反GMP規定，這個就是的傳統「縱放黑心藥廠」。 林淑芬在臉書PO文表示，杏輝等3廠製藥造假不安全，列「嚴重違反GMP」年度最劣黑名單。然而，即使被列黑名單也僅罰款3萬到200萬元。林淑芬強調，明明也違反藥事法第二十一條第二款製作「劣藥」，可罰6萬至5000萬，卻僅用違法第五十七條的違反GMP規定。林痛批，這個就是食藥署的傳統「縱放黑心藥廠」。林淑芬感嘆，所以這些藥廠不法所得跟罰款比起來不成比例，「誰不敢做壞事呢？我們這些用藥的人民該自認倒楣啊。」PO文甫出，就吸引許多網友留言，「指出請林委員記得處理食藥署，別忘了自己有能力監督哦」、「有權有勢的人違法，經常是用最輕的罰則最小的罰款，沒權沒勢的小老百姓可以有同樣的待遇嗎？」、「停止給付杏輝健保藥價一個月，這樣健保省錢，藥廠損失也會不小！」、「政府機關配合廠商鑽法律漏洞，堪為人民表率。」新聞來源為Newtalk 新頭殼民進黨立委林淑芬今（4）天痛批，藥廠違反藥事法製作「劣藥」可罰6萬至5000萬罰鍰，食藥署卻僅用違反GMP規定，這個就是的傳統「縱放黑心藥廠」。