NBA／一對一單挑詹皇能勝喬丹？不敗拳王：他更高更強壯

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NBA／一對一單挑詹皇能勝喬丹？不敗拳王：他更高更強壯

體育中心/綜合報導

calendar_today2020-10-05 00:40:18

Floyd Mayweather
▲Floyd Mayweather。（圖／美聯社／達志影像）
隨著湖人距離冠軍越來越近，關於「LeBron James VS Michael Jordan」的話題又再次成為球迷討論的焦點。43歲的拳王Floyd Mayweather在節目上也做出了他自己的選擇，他認為一對一的話他會選James，但以球隊角度來看則會選Jordan。
「Jordan與眾不同的是他每一晚都會想要殺死你，而James在這方面就沒有這麼堅持。」Mayweather說道，「如果他們一對一，James更高、更強、更壯，我會選他；但若從球隊的角度來考慮的話，我會選喬丹。」
之後，Mayweather也解釋了自己做此決定的原因，「我會選那個晚上傾盡全力的人。James會傳球，而Jordan會堅決出手。James鞋子能賣那麼好絕對不是因為他的傳球出色，他必須去命中最後一擊。」
Mayweather強調自己知道遭遇包夾時傳球的重要性，也舉Jordan在1997年總冠軍賽助攻Steve Kerr的好球當作例子，但他也強調在大部分時後球星得要有殺手本能，堅決的去攻框，才能發揮自身價值。
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