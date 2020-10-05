NBA／下季賽程恐撞期奧運 聯盟總裁：應該不會為此停賽
NBA／下季賽程恐撞期奧運 聯盟總裁：應該不會為此停賽
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-05 01:33:24
今年NBA球季受到疫情影響而全面延後，總冠軍賽將在10月才能結束，而這也幾乎確定會影響到明年開季時間。今日聯盟總裁Adam Silver表示，若下個賽季推遲的話，那麼聯盟將不會再為了奧運而暫停賽季。
由於新冠肺炎在全球造成的影響，體壇許多盛事不是停辦、就是沿賽，連東京奧運都推遲到了明年才進行，NBA方面，季後賽、選秀大會都已經被迫延後，下個賽季也幾乎不可能按照歷年時間開打。美國隊在世界盃的表現並不理想，因此今年奧運是他們雪恥的重要一戰，不過Silver坦言這對於賽程安排將會很艱難，「這不僅僅只是我們停賽的問題，這些球員得去東京打比賽，之後還面臨著休息、訓練營等一系列需要重新準備的工作。」
「我們有很多有實力的球員，所以組建一支非常有競爭力的美國隊並不難。但我對一些國際球員感到擔心，如果他們沒有去國家隊，而是留在我們的聯賽中的話，他們所在國家的球隊實力就會受到較為嚴重的影響了。」Silver如此說道。考慮到賽季延後，球員需要一段時間放鬆和調整，外界預估NBA下個賽季極有可能會在明年1月才打。而東京奧運會則將在7月23日展開，如此推算那時聯盟正在進行季後賽。