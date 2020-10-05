美大選逼近　智庫民調：川普奪320張選舉人票連任

民調是在川普宣布他和妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後完成的，但川普在這次民調的領先幅度較9月減少2個百分點。
這份民調預測，如果大選投票反映民調的結果，川普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。
「民主研究所」曾成功預測英國脫離歐盟（EU）和川普在2016年總統大選獲勝。
另外，民調指出，川普在佛羅里達州、愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等關鍵搖擺州的支持度達47%，高於拜登的43%，領先幅度依然維持在4個百分點。
民調還提到，高達68%的受訪者表示，川普確診染疫不會影響他們的投票，19%的受訪者則說他們更有可能支持川普，13%的受訪者傾向不投給川普。
在白人選民方面，川普支持度有52%，高於拜登的45%；非裔選民方面，川普僅獲得18%支持，拜登則高達78%；西班牙裔選民方面，川普支持度有40%，拜登為50%。
「民主研究所」民調的訪問時間是在2020年9月30日至10月2日，隨機抽樣全美1500名「可能選民」（likely voters）的市話或手機進行訪問。
民調的抽樣誤差範圍為正負2.5個百分點，信賴區間則是95%。（譯者：陳彥鈞）1091005