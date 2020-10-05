MLB／昔日和王建民一同奪冠　馬林魚鐵捕瑟維里宣布退休

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MLB／昔日和王建民一同奪冠　馬林魚鐵捕瑟維里宣布退休

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-05 08:25:44

Francisco Cervelli
▲馬林魚捕手Francisco Cervelli。（圖／美聯社／達志影像）
曾經是王建民隊友、現任馬林魚隊捕手Francisco Cervelli，近日在個人社群網站上宣布退休，結束自己13年的大聯盟生涯，他曾經在2009年跟隨洋基隊一起拿到世界大賽冠軍。
今年34歲的Cervelli今年在馬林魚隊只打了16場比賽，之後因為腦震盪而長期被擺在傷兵名單，他在2018年和2019年也都出現過腦震盪的情形，本季他最後一次出賽是在8月22日。
Cervelli職棒生涯打擊率為2成68，總共擊出605支安打，其中包括41支全壘打，還有275打點。本季因傷影響到成績，打擊率2成45，僅有3轟和7打點。

Cervelli在紐約洋基隊度過了生涯的前7個賽季後，2009年他還和王建民等洋基隊有一起拿下世界大賽的冠軍，之後又輾轉效力過海盜和勇士。
昨天他在IG上發文宣布了這個決定，坦言因為健康因素，他必須得高掛球鞋，也特別感謝球迷對自己的支持，同時也鼓勵所有人「永遠不要讓任何人告訴您：『您無法實現夢想。』如果我做到了，您也可以做到。」
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