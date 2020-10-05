昌鴻颱風走向難料！未來「2可能路徑」曝　影響國慶天氣

氣象局昨（4）晚宣布，台灣東方海面上的熱帶擾動已升級為熱帶性低氣壓，5日2時的中心位置在北緯 22.3 度，東經 139.4 度，以每小時11公里速度，向北進行。天氣風險公司總監賈新興初步研判，今天增強為今年第十四號「昌鴻」颱風的機率高，未來走向則分成「兩大派」，將影響國慶連假的天氣。

賈新興表示，大家都非常關注這個熱帶性低氣壓的發展動態，因為攸關國慶假期的天氣，他提到，第一個「關鍵時間點」，初步研判5日增強為今年第十四號「昌鴻」颱風的機率高，至於未來走向，各別模式的預報和系集預報的路徑都是分成「兩大派」，朝西或是迴轉向東北走，明後（6、7）兩天它的移動非常緩慢，確切走向仍需再觀察2-3天，國慶假期的天氣，就看它了。

▲賈新興初步研判，各國預測路徑分成「兩大派」。（圖／翻攝自賈新興臉書）

而雖然日本氣象廳宣布，第十四號「昌鴻」颱風即將形成，並公布了預測路徑圖，不過，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，「不能只看那一條線，因為，誤差圈，超級超級超級大！！！（大概有2.5個台灣那麼大吧）這表示變數還很大，人人有機會，各個沒把握，任何可能都有機會發生，週三、四才是關鍵！」（編輯：許苡晴）