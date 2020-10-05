全球疫情毫不樂觀 紐約市擬再封9區、英未來數月仍挑戰
全球疫情毫不樂觀 紐約市擬再封9區、英未來數月仍挑戰
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-05 07:59:03
美國總統川普確診新冠肺炎，不只為全球政壇投下震撼彈，也讓疫情的嚴重程度再亮紅燈。有專家警告，總統中招反映出防疫措施不足以及病毒廣泛傳播等問題，疫情恐怕還會再燒上一段時間，紐約市計畫再關閉 9 個區的商店、學校；英國首相強生( Boris Johnson )也警告說未來幾個月，英國的防疫及抗疫工作仍會充滿挑戰。
根據美國《 CBS News 》等外媒報導，紐約市市長白思豪（ Bill de Blasio ）已過週日表示，由於新冠疫情反彈，他已提出請求，希望關閉包含布魯克林、皇后區在內 9 個區的學校，並恢復對非民生必需企業的限制。雖然這項提案仍有待紐約州長古莫（ Andrew Cuomo ）批准，可一旦通過，則代表該城市的疫況令人沮喪，特別紐約市最近才剛恢復讓學生返校上課。報導指出，過去 2 週紐約市部分地區的確診病例一直在增加，主要集中在布魯克林和皇后區。白思豪聲稱，為了防止今年春天那樣嚴重的疫情再度襲向紐約市，造成大量市民喪生，政府已展開積極行動：「當數據告訴我們，應該要採取最嚴格、最嚴厲行動時，我們也要遵循科學。」
《美聯社》引述專家分析指出，美國的防策政策正面臨十字路口，許多美國人都堅信自己不會感染，但沒有人可以免於病毒的威脅，此次川普總統確診正好傳遞警訊，提醒美國人應更加警惕、更認真看待疫情，否則未來疫情傳播只會更嚴重。
另一方面，歐洲的疫情也不容樂觀，英國首相強生週日接受英國《 BBC 》專訪時坦言，接下來幾個月英國仍面臨許多挑戰，疫情將持續嚴峻到耶誕節甚至更晚。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至發稿時間為止，英國已有至少 505619 人染病、 42440 人因此死亡，以病故人數來看是目前歐洲最嚴重的國家。反對派與執政黨也持續在是否該採取更嚴格的社交限制壓住第二波疫情，還是放寬防疫限制以保住國家經濟等問題上爭執。
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